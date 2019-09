Neznanec na deponiji v Kopru poškodoval 14 vozil

Koper, 25. septembra - Policija je dopoldne prejela obvestilo, da je nekdo na deponiji v Kopru poškodoval 14 vozil, ki so bila v ograjenem prostoru. Na vozilih so razbita stekla, poškodovana je tudi njihova notranjost, iz 12 vozil pa so ukradli akumulatorje, so sporočili iz koprske policijske uprave.