Gimnastična vrsta na SP v Stuttgart po olimpijske norme

Ljubljana, 25. septembra - V četrtek, 3. oktobra, se bo s slovesnim odprtjem uradno začelo 49. svetovno prvenstvo v športni gimnastiki v Stuttgartu, ki bo glavno kvalifikacijsko sito za olimpijske igre v Tokiu 2020. In prav olimpijske norme so glavni cilj šestčlanske slovenske odprave na čelu z najboljšima telovadcema zadnjih let, Tejo Belak in Sašem Bertoncljem.