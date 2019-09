Prijeli voznika, ki je nezakonito prevažal šest tujcev

Novo mesto, 25. septembra - Dolenjski policisti so v torek okoli 23.30 v okolici Semiča med opravljanjem nalog varovanja državne meje ustavili osebno vozilo bosanskih registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 21-letnik iz BiH v vozilu prevaža štiri, v prtljažniku pa še dva tujca, vsi so bili državljani Bangladeša, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo.