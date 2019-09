Roisin Murphy v Ljubljani s projektom All My Dream

Ljubljana, 26. septembra - Na Gospodarskem razstavišču bodo drevi z nastopom elektro-pop dive Roisin Murphy začeli z novo izdajo koncertne serije Kurzschluss LIVE! Roisin Murphy bo tokrat v Ljubljani predstavila uspešnice s projekta All My Dreams in z vrhunskimi glasbeniki poskrbela za odlično doživetje, napovedujejo organizatorji.