Monografija Slovenskih glasbenih dnevov uvrščena v arhiv nacionalne knjižnice v Parizu

Pariz, 26. septembra - Znanstvena monografija lanskih Slovenskih glasbenih dnevov je bila uvrščena v arhiv nacionalne knjižnice v Parizu. V njej so prispevki mednarodnega muzikološkega simpozija, na katerem so domači in tuji strokovnjaki ob 100-letnici odprtja Opere Narodnega gledališča v Ljubljani razmišljali o vlogi nacionalnih opernih gledališč v 20. in 21. stoletju.