Ragbisti Samoe na Japonskem skrivajo tetovaže

Tokio, 25. septembra - Japonska gosti letošnje svetovno prvenstvo v ragbiju. Igralci iz Samoe pa so se posebej potrudili in skušajo prikriti svoje tetovaže, ki so del tradicije in kulture v Samoi. Gre za spoštovanje do gostiteljev prvenstva, ki tetovaže še vedno povezujejo z jakuzami - člani japonske mafije.