Ljubljana, 25. septembra - Predstavitev Slovenske vojske, na kateri bodo obiskovalci med drugim lahko spoznali poklic vojaka, opremo in vozila, bo danes ob 13. uri na Titovem trgu v Velenju, ob 16.30 pa bo pri Škalskem jezeru še prijateljska nogometna tekma med mešano ekipo Slovenske vojske, ministrstva za obrambo in Mestne občine Velenje, so sporočili iz MO Velenje.