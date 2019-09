Slabša gospodarska napoved za Kitajsko in regijo

Manila, 25. septembra - Azijska razvojna banka je poslabšala napoved gospodarske rasti za Kitajsko. Tako za letos kot za prihodnje leto jo je znižala za 0,1 odstotne točke na 6,2 oz. šest odstotkov. Temu koraku so botrovali upočasnjen izvoz in trgovinske napetosti med Pekingom in Washingtonom. Hkrati so v banki oklestili tudi napoved za azijske države v razvoju.