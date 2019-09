Mladi v Mariboru za smerokazi do mladinskih organizacij

Maribor, 25. septembra - V Mariboru se bo med 30. septembrom in 15. oktobrom odvil 6. festival Mladi Maribor. Letos pod geslom Najdi me! vzpodbuja mlade k obisku in vključevanju v aktivnosti, ki jih ponujajo mariborske mladinske organizacije. Po mestu bodo postavili smerokaze, ki bodo vodili do teh organizacij, kjer se bo po napovedih MKC Maribor "dogajalo na polno".