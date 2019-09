Nagrada Cecil B. DeMille za življenjsko delo Tomu Hanksu

Los Angeles, 25. septembra - Ameriški filmski igralec, režiser in producent Tom Hanks bo prejel nagrado Cecil B. DeMille za življenjsko delo, so v torek sporočili iz združenja tujih dopisnikov v Hollywoodu. Nagrado mu bodo izročili 5. januarja na 77. podelitvi filmskih in televizijskih nagrad zlati globus. Hanks je sicer v dolgoletni karieri prejel že osem zlatih globusov.