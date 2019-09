Vreme: Oblačno, popoldne bo začelo deževati

Ljubljana, 25. septembra - Danes se bo od zahoda pooblačilo. Zgodaj popoldne bo dež zajel kraje na zahodu in se do večera razširil na večji del Slovenije. Vmes bo tudi kakšna nevihta. Ob morju bo zapihal šibak jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, ob morju in ponekod na vzhodu do 22 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.