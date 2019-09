Sedem slovenskih atletinj in dva atleta na SP v Dohi

pripravil Jože Zidar

Ljubljana, 25. septembra - Na svetovnem prvenstvu v atletiki v Dohi, ki bo potekalo med 27. septembrom in 6. oktobrom, bo nastopila sedmerica Slovenk in dva slovenska atleta. Največ med vsemi lahko pričakuje Tina Šutej, ki je v skoku s palico letos nizala državne rekorde že od zimske sezone naprej in deli 12. mesto na zadnji listi prijavljenih.