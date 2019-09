Merklova na ločenih srečanjih s Trumpom in Rohanijem

New York, 24. septembra - Nemška kanclerka Angela Merkel se je danes ob robu Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku ločeno sestala z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in iranskim predsednikom Hasanom Rohanijem. Z voditeljema je spregovorila o naraščajočih napetostih med ZDA in Iranom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.