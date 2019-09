Cerar ob robu Generalne skupščine ZN na srečanju o Siriji

New York, 24. septembra - Zunanji minister Miro Cerar se je danes v New Yorku ob robu Generalne skupščine Združenih narodov udeležil srečanja na visoki ravni o Siriji, ki ga je gostila Evropska unija. Na dvostranskem srečanju pa se je med drugim sestal z zunanjim ministrom Moldavije Nicujem Popescujem, so sporočili z zunanjega ministrstva.