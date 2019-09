Evropske borze navzdol; cenejša nafta, krepkejši evro

London/Frankfurt/Pariz, 24. septembra - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali, vlagatelji pa so povpraševali predvsem po delnicah turističnih družb, katerih tečaji so šli med redkimi v pozitivno smer. Cene nafte so se še znižale, tečaj evra pa se je okrepil.