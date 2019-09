Ljubljanski Balet s predstavo Doktor Živago na festivalu v Sarajevu

Sarajevo, 25. septembra - Baletni ansambel SNG Opera in balet Ljubljana bo drevi gostoval na sklepnem dnevu 10. Balet Festa v Sarajevu. Ljubljanski ansambel bo nastopil s pripovednim romantičnim baletom Doktor Živago v koreografiji bratov Jiržija in Ota Bubenička. V glavnih vlogah bosta plesala solista Tjaša Kmetec in Lukas Zuschlag.