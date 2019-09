V socialnovarstvene programe vključenih približno 3600 brezdomcev

Ljubljana, 25. septembra - Vlada glede problematike brezdomcev opozarja, da so posamezniki in družine takrat, ko si ne morejo sami zagotoviti socialne varnosti, upravičeni do pomoči države in lokalne skupnosti v sklopu aktivne socialne politike. V obravnavo v okviru socialnovarstvenih programov je po njenih navedbah vključenih približno 3600 ljudi.