Ajdovci ponovno vabijo na InCastro

Ajdovščina, 27. septembra - Že tretje leto zapored pripravljajo v Ajdovščini dogodek InCastra - Dan ajdovske industrije in podjetništva. Namenjen je predstavitvi in promociji ajdovskih podjetij in gospodarstva. Na lanskem dogodku so našteli okoli 3000 obiskovalcev, na osrednjem prizorišču se je na stojnicah predstavilo kar 45 različnih podjetij in društev.