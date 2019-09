DZ sprejel dopolnila k predlogu zakona o izbrisih v bankah

Ljubljana, 24. septembra - DZ je v drugem branju predloga zakona za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah sprejel štiri dopolnila. Čeprav zanje in za nekatere poglavitne rešitve zakona obstajajo tveganja ustavne presoje, je ocenil, da se jim bo lahko izognil z dodatno argumentacijo in vendarle izpolnil nalogo, ki bi jo moral opraviti do sredine leta 2017.