Newyorške borze v nov trgovalni dan s pozitivnim predznakom

New York, 24. septembra - Newyorške borze so nov trgovalni dan začele v pozitivnem območju. Vlagatelji so zadovoljni, da se v oktobru obeta nadaljevanje trgovinskih pogajanj med ZDA in Kitajsko, skrbno pa spremljajo tudi dogajanje v Veliki Britaniji, kjer je vrhovno sodišče razsodilo, da je bila odločitev o začasni prekinitvi dela parlamenta nezakonita.