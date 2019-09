Filozofska fakulteta s slavnostno akademijo obeležila 100-letnico delovanja

Ljubljana, 25. septembra - Ljubljanska filozofska fakulteta je sinoči s slavnostno akademijo v Cankarjevem domu obeležila 100. obletnico delovanja. V kulturnem programu so se s poezijo, spomini in glasbo sprehodili skozi zgodovino fakultete, ki ima po besedah dekana Romana Kuharja 100 let od ustanovitve nalogo, da še naprej ostaja središče kritične misli.