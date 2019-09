Krovna tema letošnjega Socialnega tedna identiteta

Ljubljana, 25. septembra - Pod okriljem izobraževalnega centra Socialna akademija se bo danes začel 11. Socialni teden, ki bo do 5. oktobra ponudil več kot 25 različnih dogodkov s skupnim naslovom Kdo sem, kdo smo?. Organizatorji so namreč za krovno temo izbrali identiteto, in to s štirih vidikov: osebna, narodna oz. etnična, evropska in krščanska oz. katoliška identiteta.