Na Jesenicah proslavili 150 let industrijske proizvodnje jekla na Slovenskem

Jesenice, 24. septembra - Mineva 150 let, odkar se je na Slovenskem z združitvijo fužin začela industrijska proizvodnja jekla. Skupina Sij - Slovenska industrija jekla je ob tem pomembnem mejniku danes na Jesenicah pripravila posebno slovesnost, na kateri so izpostavili pomen jeklarstva, njegovo tradicijo in izzive.