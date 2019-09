Skozi njeno zgodbo in zgodovino v 25. izdajo Mesta žensk

Ljubljana, 24. septembra - Mesto žensk letos obeležuje 25. izdajo, ki jo nocoj ob 19. uri napoveduje odprtje razstave Živele! 25 let filma in videa v galeriji Alkatraz na Metelkovi. Jubilejno festivalsko izdajo, ki bo potekala od 1. do 13. oktobra, zaznamuje geslo #HerStory, ki se nanaša tako na njeno, žensko zgodovino kot na njeno, žensko zgodbo.