Slovenska zmaga nad Rusi najbolj gledana odbojkarska tekma

Ljubljana, 24. septembra - Slovenska zmaga nad Rusijo na ponedeljkovi četrtfinalni tekmi evropskega prvenstva v Stožicah je bila z ratingom 19,2 odstotka in 56-odstotnim deležem gledalcev, ki so takrat gledali televizijo, najbolj gledana odbojkarska tekma doslej na slovenskih televizijah, so sporočili iz televizijske hiše PRO PLUS, pod katero sodi kanal A.