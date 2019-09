V združenju zdravstvenih zavodov pripravili vzorec pogodbe za izplačila nagrad družinskim zdravnikom

Ljubljana, 24. septembra - V Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije so pripravili vzorec podjemne pogodbe za izplačilo dodatka bolj obremenjenim zdravstvenim timom družinske medicine po aneksu dve k splošnemu dogovoru. Skupaj z mnenji ministrstev za javno upravo in za delo ter finančne uprave so ga že posredovali zdravstvenim zavodom, so pojasnili za STA.