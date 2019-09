Rusija obtožuje ZDA, da ruski delegaciji pri ZN niso odobrile vizumov

Moskva, 24. septembra - Rusko zunanje ministrstvo je danes obtožilo ZDA, da niso odobrile vizumov članom ruske delegacije pri Združenih narodih, s tem pa so jim preprečile udeležbo na zasedanju Generalne skupščine ZN v New Yorku. Najmanj en član ruske delegacije, ki so mu domnevno zavrnili prošnjo za vizum, je sicer na ameriškem seznamu sankcij.