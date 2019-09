Po eksploziji na Tirolskem med ruševinami našli mrtvo 91-letno žensko

Innsbruck, 24. septembra - Po ponedeljkovi eksploziji v supermarketu v avstrijskem kraju St. Jodok am Brenner v bližini Innsbrucka so danes med ruševinami našli mrtvo 91-letno žensko. Najverjetneje gre za osebo, ki so jo pogrešali po eksploziji, a morajo njeno identiteto še potrditi, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.