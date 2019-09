Podjetja se vse bolj zavedajo pomena zdravih zaposlenih

Ljubljana, 24. septembra - Zdravi zaposleni so zadovoljni, kar je za podjetje dobro, so opozorili na konferenci o sodobnih pristopih in priložnostih za aktivacijo v organizaciji medijske hiše Delo. Zavarovalnice so zaradi dolgih čakalnih vrst, ki delavcu v staležu onemogočajo hitro vrnitev na delo, oblikovale nov produkt, ki denimo omogoča hitrejšo obravnavo pri specialistu.