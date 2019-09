V Ljubljani projekcije nagrajenih filmov na 22. Festivalu slovenskega filma

Ljubljana, 24. septembra - V Kinu Komuna bodo do sobote v programu FSF po FSF prikazovali filme, ki so na 22. Festivalu slovenskega filma (FSF) pobrali glavne nagrade. Velikega zmagovalca FSF, film Zgodbe iz kostanjevih gozdov režiserja Gregorja Božiča, pa bo mogoče videti na 30. Ljubljanskem filmskem festivalu in po njem.