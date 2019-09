Načrti Džakarte o prepovedi spolnih odnosov pred poroko sprožili nasilne proteste

Džakarta, 24. septembra - Indonezijski poslanci so danes začeli razpravo o obširni prenovi kazenskega zakonika, s katero bi med drugim kriminalizirali spolne odnose pred poroko in omejili prodajo kontracepcijskih sredstev. Po vsej državi zato že od ponedeljka potekajo protesti, v Džakarti je policija danes proti protestnikom ukrepala z solzivcem in vodnimi topovi.