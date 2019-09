Potniški vlak med Škofljico in Rakovnikom trčil v tovorno vozilo

Ljubljana, 24. septembra - Potniški vlak je na progi med železniškima postajama Škofljica in Rakovnik trčil v tovorno vozilo, so sporočili iz Slovenskih železnic. Na vlaku je bilo 55 potnikov, poškodovanih pa po prvih informacijah ni. Železniški promet proti Novemu mestu bo do nadaljnjega zaprt, za potnike pa so železnice organizirale nadomestni avtobusni prevoz.