Slovenski odbojkarji navdušeni, a želijo še več

Ljubljana, 24. septembra - Slovenska odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu dosegla prvi cilj, ki so si ga odbojkarji zadali pred domačim tekmovanjem. Čeprav niso bili favoriti, so se z zmago proti Rusiji prebili v polfinale in v četrtek bodo na zadnji tekmi v dvorani Stožice odločali o tem, ali se bodo konec tedna v Parizu borili za zlato ali za bron.