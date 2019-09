Država lani pobrala več okoljskih davkov

Ljubljana, 29. septembra - V državni proračun je lani priteklo 1,61 milijarde evrov od okoljskih davkov, kar je v primerjavi z letom 2017 za pol odstotka več. Največ so k temu prispevali davki na energijo, in sicer 1,36 milijarde evrov oz. 84 odstotkov vseh pobranih okoljskih davkov. Največji delež vseh okoljskih davkov so plačala gospodinjstva.