Srebotnikova izpadla v Wuhanu

Wuhan, 24. septembra - Slovenska teniška igralka Katarina Srebotnik je izpadla v 1. krogu teniškega turnirja WTA v Wuhanu z nagradnim skladom 2,838 milijona dolarjev v konkurenci dvojic. Srebotnikovo in Američanko Alison Riske sta premagali šesti nosilki, Tajvanki Hao-Ching Chan in Latisha Chan, ki sta slavili s 6:3 in 6:2.