Rekordna udeležba na evropskih volitvah predvsem po zaslugi mladih, kaže Eurobarometer

Bruselj, 24. septembra - Na letošnjih evropskih volitvah konec maja je višji volilni udeležbi botrovala predvsem večja udeležba mladih, kaže danes objavljena raziskava Eurobarometer. Udeležba pri mlajših od 25 let se je glede na leto 2014 zvišala za 14 odstotnih točk, v skupini med 25 in 39 let pa za 12 odstotnih točk, so sporočili iz Evropskega parlamenta.