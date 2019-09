Na območju Zagreba močan dež povzročil številne težave

Zagreb, 24. septembra - Zaradi obilnega dežja, ki je prvi jesenski dan v popoldanskih urah zajel Zagreb in okolico, so gasilci posredovali približno 200-krat, so danes sporočili iz zagrebške civilne zaščite. Večinoma so posredovali zaradi poplavljenih mestnih ulic in kletnih prostorov ter zaradi zamašenih odvodnih kanalov.