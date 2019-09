Britanski laburisti bi ukinili zasebne šole

Brighton, 24. septembra - Britanski laburisti so se v okviru kongresa, ki te dni poteka v Brightonu, izrekli za niz ukrepov, ki bi vodili v ukinitev zasebnih šol. Tem bi odvzeli poseben status, ki je povezan z davčnimi olajšavami, in postopoma bi postale del javnega sistema. Radikalne napovedi, ki so poskrbele za precej vroče krvi, je stranka medtem že nekoliko omilila.