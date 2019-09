SEM s poslikanimi panjskimi končnicami gostuje v Sankt Peterburgu

Sankt Peterburg, 25. septembra - Slovenski etnografski muzej (SEM) z razstavo Poslikane panjske končnice - imaginarij svetega in posvetnega gostuje v Ruskem etnografskem muzeju v Sankt Peterburgu. Poslikane panjske končnice so edinstvena posebnost Slovenije in njene kulturne dediščine. Razstava v Sankt Peterburgu združuje 113 predmetov te izvirne likovne zvrsti.