Začenja se ljubljanska konferenca Združenja evropskih volilnih organov Balkana in vzhodne Evrope

Ljubljana, 24. septembra - V Ljubljani se danes začenja 28. letna konferenca in seja generalne skupščine Združenja evropskih volilnih organov (ACEEEO) Balkana in vzhodne Evrope. Letošnja tema bo sodno varstvo volilne pravice in transparentnost. Organizirata jo ACEEEO in Državna volilna komisija (DVK), potekala pa bo do četrtka.