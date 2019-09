V Novem mestu zadnja dela pri prenovi Kandijskega mostu

Novo mesto, 25. septembra - V Novem mestu bodo predvidoma danes po 10. uri začeli napovedana zadnja dela pri prenovi Kandijskega mostu. Ta bodo ob ugodnih vremenskih razmerah potekala do ponedeljka, 30. septembra, in bodo zahtevala še zadnjo nekajdnevno zaporo za avtomobilski promet. Po zagotovilih izvajalca bo med deli prehod za pešce in kolesarje zagotovljen.