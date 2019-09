Kmalu obeleževanje 100-letnice rojstva pionirja slovenskega filma Franceta Štiglica

Ljubljana, 24. septembra - Ob obletnici Franceta Štiglica pripravlja Slovenska kinoteka v sodelovanju z drugimi kulturnimi ustanovami številne dogodke in dejavnosti. Štigličeva retrospektiva bo potekala od 1. oktobra do 10. novembra, praznovanje stoletnice pa bo med drugim obsegalo slovesni projekciji restavriranih filmov, novonastali Slovenski teden filma in okroglo mizo.