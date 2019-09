Ljubljana, 24. septembra - Minister za izobraževanje, znanost in šport Jernej Pikalo in glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimir Štrukelj bosta danes ob 12. uri v prostorih ministrstva na Masarykovi 16 podpisala sporazum o mobilnih učiteljih, po podpisu pa bo sledila izjava za medije, so sporočili z ministrstva.