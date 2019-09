Mariborsko Pohorje odslej preko Snowpassa povezano z več smučišči

Maribor, 24. septembra - Mariborsko Pohorje se je pred začetkom nove zimske sezone priključilo projektu Snowpass, ki predstavlja največjo povezavo evropskih smučišč z enotno smučarsko vozovnico. Kot so pojasnili v Marpromu, ki upravlja s tem smučarskim centrom, lahko z njo kupci na vsakem od povezanih smučišč smučajo do deset dni, na nekaterih večjih pa do pet dni.