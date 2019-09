Korošci za 17. oktober v Ljubljani napovedali protest za 3. razvojno os

Ravne na Koroškem, 24. septembra - Korošci bodo 17. oktobra v Ljubljani organizirali opozorilni protest za 3. razvojno os. Naveličani so obljub in ocenjujejo, da regija že predolgo čaka na prvo lopato. Odločitev o organizaciji protesta je v ponedeljek sprejel odbor, ki se je sestal na pobudo Mladinske iniciative za 3. razvojno os, v njem pa so še predstavniki gospodarstva in občin.