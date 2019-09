Slovenci poskrbeli za senzacijo in nadaljujejo domače prvenstvo

pripravil Tomaž Bregar

Ljubljana, 24. septembra - Evropsko prvenstvo v odbojki, ki v drugi polovici septembra poteka v štirih evropskih državah in se bo konec tedna sklenilo s finalom v Parizu, se za slovenske odbojkarje še ni končalo. V četrtfinalu z Rusijo v Ljubljani so Slovenci sinoči pripravili senzacijo, četa Alberta Giulianija je premagala favorite in nagradila zveste navijače v Stožicah.