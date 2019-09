Newyorške borze končale neenotno

New York, 23. septembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje končali brez večjih sprememb. Na mešano razpoloženje med vlagatelji so vplivali ukrepi ameriške centralne banke (Fed) glede zagotavljanja likvidnosti finančnih trgov in predčasen odhod kitajske delegacije iz ZDA, poročajo tuje agencije.