Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (23. 9.)

Ljubljana, 23. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je slovenska policija od začetka leta zabeležila več kot 11.000 ilegalnih prehodov meje, in o tem, da mesto Maribor razmišlja o odvzemu častnega državljanstva domnevno kontroverznemu duhovniku in pesniku Ottokarja Kernstocka.