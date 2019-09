Naletno trčenje štirih tovornih vozil zaprlo primorsko avtocesto

Vrhnika/Logatec, 23. septembra - Na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru je danes okrog 18.20 prišlo do prometne nesreče štirih tovornih vozil. Povzročitelj nesreče je ostal ukleščen v vozilu in je utrpel lažje telesne poškodbe, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Zaradi nesreče je bila do 20. ure zaprta celotna avtocesta v smeri Kopra.