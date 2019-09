Na podnebnem vrhu ZN čustveni pozivi k ukrepanju

pripravila Marjetka Nared

New York, 23. septembra - V New Yorku se je začel podnebni vrh Združenih narodov (ZN). Ob tej priložnosti je 66 držav izrazilo namero doseganja ogljične nevtralnosti do leta 2050. Podnebna kriza je tekma, ki jo izgubljamo, a jo lahko še zmagamo, je poudaril generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Švedska aktivistka Greta Thunberg pa je voditeljem jezno očitala neukrepanje.